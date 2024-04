Incendio a Fombio, il sindaco: "Mantenere finestre chiuse in via precauzionale”

Fombio (Lodi), 20 aprile 2024 – Maxi incendio a Fombio, il sindaco Davide Passerini (che sta seguendo la situazione in tempo reale nell’area industriale) ha spiegato: “Si tratta di un impianto di selezione rifiuti che si trova in via Volta, dietro al piazzale del cimitero. Divide plastica, metallo etc. Per fortuna il rogo si è sviluppato solo all’esterno, nel piazzale, senza coinvolgere capannone, macchinari, case, aziende vicine o persone. Il rischio era alto, in quel punto della località, infatti, ci sono molte attività".

E ancora: "Mi dicono che è tutto sotto controllo, i vigili del fuoco stanno lavorando per contenere e domare le fiamme. Stanno gestendo lo spegnimento del cumulo del materiale sul piazzale e la combustione non ha riguardato altre realtà”. In merito alla fitta colonna di fumo nero, visibile ad almeno 40 chilometri di distanza, Passerini ha precisato: ”In via precauzionale il Comune sta comunicando di mantenere le finestre chiuse. Lo hanno consigliato i vigili del fuoco. C’è una giornata ventosa e il vento sta portando e disperdendo la colonna di fumo nella direzione opposta al centro abitato".