Scontro, grave motociclista diciottenne

Sta per svoltare a sinistra e fa un frontale con l’auto che arriva dalla direzione opposta. Ancora un drammatico incidente sulle strade bresciane. L’ultimo si è registrato ieri intorno alle 16,15 lungo via Sufflico. Ad avere la peggio è stato un motociclista diciottenne, coinvolto appunto in uno schianto in moto. Stando alla prima ricostruzione il giovane, di casa nella Bergamasca (a Tagliuno di Castelli Calepio) percorreva con la sua Benelli 125 la Provinciale 84 in direzione di Brescia. Arrivato in prossimità di via Galignani, sembra si fosse preparato per girare a sinistra quando per motivi in corso di accertamento è entrato in collisione con una vettura diretta verso la provincia di Bergamo. L’impatto è stato inevitabile quanto tremendo. Apparso sin da subito in condizioni preoccupanti - ha seri traumi alle gambe e al torace – il centauro è stato soccorso da un’ambulanza della Croce rossa di Palazzolo, poi trasferito in eliambulanza al Civile in codice rosso. Pressoché illesi gli occupanti della vettura. B.Ras.