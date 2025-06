Supera le macchine e travolge due vigili del fuoco

Ha superato la coda di auto ferme e travolto due vigili del fuoco impegnati a spegnere un veicolo in fiamme. L’incidente è avvenuto ieri mattina lungo la Paullese, all’altezza della ditta Zerbi in territorio comunale di Grumello Cremonese. Poco prima delle 11 una squadra dei vigili del fuoco di Cremona è intervenuta perchè un’Alfa Romeo Giulietta era andata a fuoco. Arrivati sul posto sono iniziate le operazioni di spegnimento e, come capita in questi casi, si è creata una coda di auto. Un 75enne residente in zona, alla guida di un Citroen, ha pensato bene di superare tutta la coda. Quando si è accorto dei vigili del fuoco era troppo tardi: ha letteralmente travolto i due vigili con gli idranti in mano, facendoli sbalzare di alcuni metri. Un vigile del fuoco 37enne ha riportato le conseguenze più gravi con una frattura alle gambe e varie contusioni, mentre il collega 23enne ha riportato botte e contusioni alle gambe e al corpo.

Daniele Rescaglio