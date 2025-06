Da un furgone parte l’inferno di fumo e fiamme. Incendio a Cornegliano, azienda di catering in cenere

Cornegliano Laudense (Lodi) – Sono proseguite anche nella mattinata di sabato le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato intorno alle 20 di venerdì sera in un’azienda di catering in via XXV Aprile, all’incrocio con via XX Settembre, a Cornegliano Laudense. Le fiamme hanno divorato una superficie di oltre 600 metri quadri, causando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in corso di verifica da parte dei Vigili del Fuoco, il rogo inizialmente avrebbe coinvolto un furgone parcheggiato all’interno dell’area aziendale, per poi propagarsi anche al tetto dell’edificio. Il fuoco avrebbe distrutto tutto il primo piano e buona parte del pianterreno dell’impresa, avvolgendo due mezzi di trasporto e causando dei danni ad un terzo.

Tempestivo l’intervento in loco delle squadre dei Vigili del Fuoco di Lodi, Sant’Angelo e Milano, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza per tutta la giornata da sabato, con l’ausilio di due autopompe, due autobotti e un’autoscala. Domate le fiamme, ora si attendono gli esiti degli gli accertamenti per individuare le cause dell’incendio.

“Nessuna persona è stata coinvolta – fa sapere il sindaco di Cornegliano Laudense Stefano Iachetti –. Tengo a sottolineare che l’incendio non ha interessato in nessun modo l’impianto di stoccaggio gas sito sul nostro territorio. Il fumo si è disperso verso i campi senza creare inquinamento significativo. Come Amministrazione, fin da subito, rimaniamo a disposizione dell’azienda coinvolta per qualsiasi necessità”. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno permesso di mettere in sicurezza l’area e gestito il traffico e la viabilità, limitata dalla coltre nera di fumo derivata dall’incendio.