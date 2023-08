Codogno, ritrovato morto Emilio Sali: era intrappolato nella sua auto

Codogno (Lodi) – È stato ritrovato oggi pomeriggio, venerdì 25 agosto, attorno alle 15 il corpo senza vita di Emilio Sali, l'82enne scomparso da casa alla frazione Maiocca di Codogno sabato scorso: sono stati i carabinieri del comando compagnia di Codogno a trovare l'auto, una Tiguan grigio chiaro all'interno della quale vi era l'anziano, in un punto dell'area golenale del fiume Po a Castelnuovo Bocca d'Adda.

L'anziano voleva molto probabilmente raggiungere una piccola area boschiva di sua proprietà ma è rimasto impantanato nella sabbia e non è più riuscito a muoversi: non aveva il telefono cellulare con sé e non è riuscito a dare l'allarme.

I militari dell'Arma lo hanno quindi trovato ancora all'interno dell'abitacolo esanime. Il cadavere è stato trasferito presso l'istituto di medicina legale di Pavia dove verrà sottoposto ad indagine autoptica esterna.