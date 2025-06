Angiolini al timone della multiservizi: "Darò il massimo"

Ratificata, dall’assemblea dei soci di Asm (azienda partecipata del Comune di Codogno che gestisce l’igiene ambientale in città), la nomina a presidente di Luigi Angiolini (nella foto), in quota a Fratelli d’Italia. Raccoglie il testimone da Andrea Negri, in quota Lega. Nei giorni scorsi ne avevano discusso i segretari dei partiti politici di centrodestra, che dovevano indicare il nome del nuovo vertice dell’ente di viale Trieste. Da quanto si era appreso, Forza Italia avrebbe cercato di forzare la mano chiedendo con decisione la presidenza ma trovando la resistenza degli altri alleati e si sono vissute ore di tensione. Ieri il sindaco Francesco Passerini ha firmato il decreto di nomina, indicando come vicepresidente di Asm il leghista Fabio Cecconi. Questo quindi l’assetto della multiservizi per il prossimo triennio. Ora ci si dovrà concentrare su alcune scadenze imminenti: il termine dei lavori dell’allargamento e della riqualificazione della piazzola ecologica e la gara per il servizio di igiene ambientale. "Quello che sarà il nostro intendimento e il nostro modo di procedere lo spiegherò nei prossimi giorni insieme a tutto il consiglio di amministrazione - le prime parole, ieri, del neopresidente Angiolini -. È un nomina importante e ringrazio chi mi ha voluto e sostenuto, a cominciare da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e lista civica. A me piace fare squadra, c’è bisogno di tutti. Sono contento, l’importante è fare bene per la gente e per Codogno e per i dipendenti di Asm. Non mi piace promettere, ma assicuro che farò del mio meglio. Sono già stato amministratore nell’Arma dei carabinieri e a Codogno, ma essere presidente di una partecipata è un’altra cosa, una grande soddisfazione".

P.A.