Cervignano d’Adda: si rompe un tubo durante i lavori, allagato l’archivio comunale

Lodi, 2 settembre 2025 – Acqua, allagamenti e danneggiamenti: giornata di lavoro serrato per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, chiamati a intervenire in tre occasioni.

La prima chiamata per problemi con l’acqua è arrivata alle 8.15 da Castelnuovo Bocca d’Adda: qui il sifone di un campo ha provocato l’allagamento di via della Costa, con dispersione d’acqua sulla sede stradale. Il passaggio era difficoltoso e i pompieri hanno quindi risolto la situazione intervenendo con una autopompa.

Sempre per la presenza copiosa dell’acqua, ci sono volute altre tre ore di lavoro, in piazza del Municipio a Cervignano d’Adda, per prosciugare l’archivio comunale che sorge al piano interrato, sommerso da un metro d’acqua. Imprevisto dovuto a qualcosa che è andato storto lavori stradali.

Nel pomeriggio i pompieri sono stati infine chiamati per un allagamento anche in via Giuseppe Piermarini a Lodi.

Non sono infine mancati episodi di natura diversa: a Vizzolo Predabissi è stato effettuato un intervento di bonifica per insetti, mentre i vigili del fuoco sono stati allertati a San Colombano, in via Emilio Azzi, per una fuga di gas e a Borghetto Lodigiano, dove si è verificato un principio di incendio in via dei Molini. Bruciava una paratia in legno, probabilmente a causa del surriscaldamento di un motore elettrico.