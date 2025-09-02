Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Lodi
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaCervignano d’Adda: si rompe un tubo durante i lavori, allagato l’archivio comunale
2 set 2025
PAOLA ARENSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lodi
  3. Cronaca
  4. Cervignano d’Adda: si rompe un tubo durante i lavori, allagato l’archivio comunale

Cervignano d’Adda: si rompe un tubo durante i lavori, allagato l’archivio comunale

Vigili del fuoco al lavoro per oltre tre ore. Interventi per “invasioni” dell’acqua anche in una strada di Castelnuovo Bocca d’Adda e in un’abitazione privata a Lodi

Vigili del fuoco in municipio a Cervignano d'Adda: si è allagato l'archivio comunale

Vigili del fuoco in municipio a Cervignano d'Adda: si è allagato l'archivio comunale

Per approfondire:

Lodi, 2 settembre 2025 – Acqua, allagamenti e danneggiamenti: giornata di lavoro serrato per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, chiamati a intervenire in tre occasioni.

La prima chiamata per problemi con l’acqua è arrivata alle 8.15 da Castelnuovo Bocca d’Adda: qui il sifone di un campo ha provocato l’allagamento di via della Costa, con dispersione d’acqua sulla sede stradale. Il passaggio era difficoltoso e i pompieri hanno quindi risolto la situazione intervenendo con una autopompa.

Sempre per la presenza copiosa dell’acqua, ci sono volute altre tre ore di lavoro, in piazza del Municipio a Cervignano d’Adda, per prosciugare l’archivio comunale che sorge al piano interrato, sommerso da un metro d’acqua. Imprevisto dovuto a qualcosa che è andato storto lavori stradali.

Nel pomeriggio i pompieri sono stati infine chiamati per un allagamento anche in via Giuseppe Piermarini a Lodi.

Non sono infine mancati episodi di natura diversa: a Vizzolo Predabissi è stato effettuato un intervento di bonifica per insetti, mentre i vigili del fuoco sono stati allertati a San Colombano, in via Emilio Azzi, per una fuga di gas e a Borghetto Lodigiano, dove si è verificato un principio di incendio in via dei Molini. Bruciava una paratia in legno, probabilmente a causa del surriscaldamento di un motore elettrico.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata