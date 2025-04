Casalpusterlengo, nuova rissa in centro con un ferito da coltellate

Casalpusterlengo (Lodi), 7 aprile 2025 - Lite furibonda in piena notte ad un passo dal centro storico. In via Fermi, infatti, lungo la piccola strada di collegamento tra la centralissima piazza del Popolo e l’ufficio postale, un gruppo di cittadini nordafricani, attorno all’una e trenta di questa notte, ha cominciato a discutere per motivi non ancora chiari e poi dalle parole si è passati subito ai fatti.

La rissa violenta è degenerata quando uno dei contendenti ha verosimilmente estratto un coltello, vibrando un fendente nei confronti del rivale, un 34enne, rimasto ferito. Quando qualcuno ha poi chiamato i soccorsi c'è stato il fuggi fuggi generale con la vittima rimasta sul posto la quale è stata medicata dall'ambulanza della Croce Rossa arrivata sul posto insieme all’automedica del 118. Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Codogno in codice verde. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri.

Il precedente

L'episodio fa il paio con la rissa della serata di sabato attorno alle 23 avvenuta all'interno del parco Molazze con due persone straniere, un 25enne ed un 31enne rimaste ferite. Un paio di ore dopo, lo stesso 31enne è stato di nuovo medicato.

Intanto la questione sicurezza irrompe anche nel dibattito politico: giovedì alle 18.30 il consiglio comunale è stato convocato proprio per discutere dello spinoso argomento su richiesta della minoranza di centrosinistra.