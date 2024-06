Lodi, assalto al tempio degli hamburger: svuotata la cassaforte del fast food. Caccia ai rapinatori

Casalpusterlengo – Assalto al tempio degli hamburger. Colpo grosso, nella notte tra martedì e mercoledì, ai danni del negozio della catena di fast food, Burger King, che si trova in via Amendola all’interno del polo commerciale di Casalpusterlengo che si affaccia sulla provinciale 234 verso Pavia. Ladri, molto probabilmente, esperti e non sprovveduti che hanno puntato alla cassaforte del locale: non è escluso che il piano sia stato studiato nel dettaglio magari con qualche sopralluogo effettuato nei giorni precedenti per capire come meglio agire.

La banda dei malviventi (sicuramente più di un componente) ha raggiunto il luogo prescelto a notte fonda e, dopo essersi posizionata sul retro lontano da occhi indiscreti, ha cominciato a mettere in pratica il manuale del perfetto ladro, scassinando la porta d’accesso a dei locali di servizio. Una volta avuto ragione dell’apertura, i malviventi si sono intrufolati all’interno del fast food ed hanno cominciato ad interessarsi alla cassaforte che, dopo alcuni minuti, ha ceduto al tentativo di forzatura. Una volta aperta, i ladri hanno prelevato il denaro all’interno: resta da capire quanti soldi vi erano conservati, frutto presumibilmente degli incassi delle giornate di lavoro. La cifra però resta imprecisata anche se non è difficile capire che il bottino non sarà comunque stato di pochi euro. Con il malloppo tra le mani, per i ladri è stato un attimo scappare e dileguarsi nella notte.

Non è escluso che la banda non si sia diretta verso la provinciale per non esporsi al rischio della visione delle telecamere a circuito chiuso di vari punti vendita nelle vicinanze oltre che quelle del Burger King stesso, ma che abbia completato la fuga nei campi che si estendono nella parte retrostante. Solo un’ipotesi ovviamente tenuto conto che i carabinieri, giunti sul posto dopo che il personale si è accorto dell’intrusione, hanno da subito avviato le indagini per cercare di dare un volto ai responsabili. Il colosso della ristorazione casalino era stato inaugurato ed aperto nel 2017 e si sviluppa su 400 metri quadrati di superficie disponendo di ben 126 posti a sedere.