Milano, pedinano turisti nei fast food del centro per derubarli: tre arresti

Milano, 21 agosto 2023 – Un marsupio appoggiato distrattamente sul tavolo. Ladri in agguato che aspettano solo il momento giusto per colpire, lo arraffano in pochi secondi. Il colpo è andato in scena sabato alle 15.20 da Kfc in via Orefici, in pieno centro. Ma i tre autori, un uomo peruviano di 40 anni e due donne connazionali di 38 e 24 anni, controllati a distanza dai poliziotti del servizio antiborseggio della Squadra Mobile, sono stati colti in flagranza e arrestati per furto aggravato in concorso.

Gli agenti li hanno monitorati nel loro tour a caccia di vittime tra piazza Duomo e dintorni, nella città invasa dai turisti la settimana di Ferragosto.

Prima i tre sono entrati da Alice pizza ma senza riuscire a derubare nessuno. Quindi si sono spostati da Kfc: l'uomo si è sistemato in un angolo della stanza a osservare mentre una delle due donne, la 24enne, è andata alla toilette.

A un certo punto, il peruviano ha individuato il bersaglio: un uomo, italiano di 47 anni in vacanza a Milano con la moglie e il figlio, che ha appoggiato il suo marsupio sul tavolo lasciandolo incustodito. Senza dare nell'occhio, il ladro si è avvicinato con una giacca che ha appoggiato sul marsupio, coprendolo, per poi portarlo via nascosto nella giacca. Nel frattempo le due donne lo hanno raggiunto (compresa la ventiquattrenne, che in bagno si era cambiata gli indumenti evidentemente per essere meno riconoscibile) e i tre sono scappati insieme.

Ma i poliziotti della Squadra Mobile che non li avevano persi di vista un attimo li hanno inseguiti: le due donne sono state bloccate in piazza Mercanti, l'uomo mentre fuggiva verso piazza Duomo. E il marsupio è stato recuperato. I tre, senza fissa dimora e senza documenti, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e il marsupio è stato restituito alla vittima.

Durante la perquisizione, in una tasca del peruviano 40enne è stato trovato un iPhone12 privo di sim, rubato poche ore prima in piazza Duomo a un uomo residente a Como.