Casalpusterlengo, dietrofront del Comune: l’asilo nido resta pubblico

Casalpusterlengo (Lodi) - Dietrofront del Comune: l'asilo nido rimarrà a gestione pubblica.

Al termine del confronto sindacale di questa mattina, martedì 17 dicembre, il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio ha comunicato quella che è sembrata una decisione per certi versi clamorosa tenuto conto delle premesse dei giorni scorsi. Infatti, la giunta aveva annunciato di voler passare il servizio in mani private poiché era stato ritenuto "un modello che funziona" con la garanzia di poterlo applicare "ad numero sempre maggiore di famiglie a rette calmierate".

La circostanza aveva però generato la protesta e levata di scudi di chi invece non voleva che il progetto si concretizzasse e per questo motivo, nei giorni scorsi, erano comparsi due striscioni contro l'ipotesi di passaggio di mano del servizio. Oggi arriva il cambiamento radicale di visione dell'amministrazione municipale. "La protesta non c'entra nulla - ha premesso il primo cittadino- avevamo solo iniziato un percorso con un atto di indirizzo, ma non è sempre detto che la strada intrapresa sia quella giusta. Siamo giunti a una conclusione diversa."