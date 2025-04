Piena del Po nel Lodigiano: nella notte chiuso e riaperto il sottopasso del Belpò

San Rocco al porto (Lodi) – Per la piena del fiume Po di sabato 18 aprile, alle 21 il Comune di San Rocco al Porto ha chiuso precauzionalmente, per la notte, il sottopassaggio dello svincolo all'altezza del centro commerciale Belpó. “Arrivando da Piacenza, lo svincolo è rimasto comunque aperto, con due ingressi e arrivando da San Rocco al porto, in questi casi, si passa dietro all'azienda Formec Biffi. Riuscendo comunque a raggiungere i negozi” ha chiarito il sindaco Matteo Delfini che, giovedì, ha attivato formalmente la protezione civile del paese, coordinata da Manuel Balducci, per garantire il monitoraggio del corso d'acqua giorno e notte ed essere quindi pronti a dare l'allarme in caso di necessità o emergenze.

Oggi conferma: "Il sottopassaggio è asciutto, per adesso e quindi lo abbiamo riaperto e lo monitoriamo. Invece il fiume Po è stabile, si trova nell'ora di picco, poi, piano piano, calerà” ribadisce alle 9.30 del 19 aprile 2025. Il passaggio è stato consentito dalle 8. Balducci aggiunge: “Venerdì sera abbiamo monitorato il Po fino a mezzanotte, con controllo lungo i 14 chilometri di tratto di nostra competenza e verifica della chiusura degli accessi alla golena. Questo considerato che alle 20:30 circa di venerdì Po ha sormontato l’arginella del consorzio di bonifica davanti al paese”. Sono impegnati circa 15 volontari, sempre in contatto via radio, per aggiornare in tempo reale la situazione: “Attualmente, essendo ancora in emergenza, continuiamo a monitorare il territorio”.