Botte e petardi all’autogrill. Rissa sull’A1 tra trecento ultrà

SOMAGLIA (Lodi)

Scontri in autogrill poco dopo l’una di ieri fra circa trecento ultrà di Atalanta e Como di ritorno dalle rispettive trasferte a Parma e Bologna. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore dagli investigatori, la scintilla sarebbe scoccata quando alcuni bus di supporter si sono trovati fianco a fianco durante una sosta nell’area di servizio di Somaglia della A1. Alcuni testimoni parlano di quattro pullman presenti nello stesso momento, con l’arrivo di un mezzo appartenente alla tifoseria rivale la pausa si è trasformata in una rissa. In pochi istanti, cori e insulti si sono trasformati in spintoni e pugni. La rissa si è spostata dalla zona dei distributori alla carreggiata, con conseguenze anche per gli automobilisti di passaggio, costretti a rallentare o a fermarsi.

Dalle ricostruzioni emergono anche lanci di bottiglie, esplosioni di petardi contro i bus parcheggiati e scene di panico tra i viaggiatori presenti nell’autogrill, alcuni dei quali hanno ripreso tutto con il cellulare. I video circolati in rete mostrano il caos di quei minuti, con decine di persone coinvolte. Sul posto è intervenuta rapidamente la Digos, insieme alle pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri. Le forze dell’ordine hanno riportato la calma e avviato le prime identificazioni. Non risultano feriti gravi.