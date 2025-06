Fuggono da una rissa e finiscono contro il muro

Una nottata infernale a Corbetta. Prima una rissa e poi l’incidente con due persone in fuga dagli aggressori che si schiantano contro il muro. E’ accaduto l’altra notte in via Trento dove un’accesa discussione tra un gruppo di nordafricani e un uomo e una donna italiani è degenerata in violenza. Un giovane nordafricano, al culmine dell’alterco, avrebbe afferrato il coccio di una bottiglia per colpire il rivale, un 50enne italiano. Coinvolta anche una donna di 37 anni residente nel magentino che era con il 50enne. Forse è spuntato anche un coltello con il quale uno degli aggressori avrebbe ferito il rivale. L’uomo e la sua amica sono saliti velocemente a bordo di un’auto per scappare dalla furia di quelle persone. Hanno lasciato piazza I Maggio per imboccare via Trento. Probabilmente, per la concitazione del momento, l’uomo al volante ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un muro di cinta. La donna, in gravi condizioni, è stata trasferita all’ospedale di Legnano. L’uomo ha riportato diversi traumi e una ferita da taglio alla schiena. La pista prevalente è che l’alterco sia scoppiato per questioni legate alla droga.G.M.