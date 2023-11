Lodi, l’allarme delle aziende agricole: il maltempo allaga e danneggia i cereali vernini

Lodi – Maltempo nel Lodigiano, danni pesanti anche in agricoltura. E Confagricoltura dà l’allarme: “A Cavenago D’Adda e Turano Lodigiano, le aziende agricole sono finite letteralmente sott’acqua, con danni ingenti ai cereali vernini”. “Siamo al lavoro in queste ore per formulare una stima dei danni a raccolti e strutture, dopo la pesante ondata di maltempo che ci ha colpiti”, è il presidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza, Francesco Pacchiarini a tracciare un bilancio provvisorio del passaggio della tempesta Ciaran nel territorio il 3 novembre 2023.

“L’ennesimo evento estremo - dichiara - che impatta sulle nostre imprese”!. A Cavenago d’Adda e Turano Lodigiano i terreni coltivati a cereali vernini sono stati allagati dalla fuoriuscita dell’Adda in piena. Gli accertamenti e i contatti con le imprese associate proseguiranno nelle prossime ore. “In circostanze così estreme - afferma - occorrono risarcimenti adeguati e tempi certi e celeri per riceverli, mentre spesso i fondi insufficienti, la burocrazia e le lungaggini, rischiano di far desistere i nostri imprenditori dal presentare richiesta, perché hanno urgenza di riparare i danni per ripartire con le attività produttive. Un altro passaggio fondamentale è la revisione della normativa in materia di assicurazioni per la difesa del reddito”.

Nel frattempo, nella giornata del 3 novembre 2023, alle ore 15.30 è partito per la Toscana, dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, un modulo di colonna mobile MO.MCP (modulo operativo media capacità di pompaggio), con 3 operatori. L’obiettivo era prestare supporto a Prato per i critici eventi climatici delle ultime ore. Anche nel Lodigiano i pompieri si sono dati parecchio da fare. Fin dalle prime ore della mattina del 3 novembre 2013 ci sono stati numerosi interventi per alberi pericolanti: alle 9.30 in strada Fontana a Lodi; alle 10 lungo l’autostrada del sole Milano-Napoli; alle 10.10 a Casalpusterlengo in zona Cascina Borasca; alle 10.50 a Santo Stefano Lodigiano, in località Filolungo, dove sono dovuti intervenire anche Enel e Telecom per via di alcuni cavi; alle 16.40 a Lodi, in frazione Fontana, sulla ciclabile.

Sono poi stati ripristinati un palo Telecom pericolante a Sant’Angelo Lodigiano, alle 18.35 in via Dei Boschi, una persiana pericolante a Lodi, alle 15.55, in via XX settembre e c’è stato un intervento per un dissesto statico di una struttura in muratura pericolante in via Silvio Pellico a Sant’Angelo Lodigiano.