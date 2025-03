Lodi, anziane mai più sole grazie al ‘club delle nonne’: sconosciute diventano amiche

Lodi, 6 marzo 2025 – Nonne mai più sole, grazie al progetto Silver di Lodi. Continuano le iniziative “ever green”, dell’ Azienda speciale consortile servizi intercomunali, capofila del Piano di Zona, insieme a una serie di partner, tra cui la Fondazione Comunitaria di Lodi.

Questa volta, sempre col finanziamento di Fondazione Cariplo, è nato “Il club delle nonne”, un modello che, nel capoluogo lodigiano, sta già spopolando e si spera di riuscire presto ad esportare anche in provincia. L’esperimento vincente è stato contattare e coinvolgere anziane sole che, adesso, due giorni a settimana, hanno trovato compagnia, per vivere serenamente, in modo anche divertente, la loro terza età.

“Una di loro era molto sola, anche perché faticava a muoversi. Le altre avevano qualche spazio di manovra in più, ma la loro vita sociale non era intensa. Attraverso il progetto Silver, quindi, le signore, che vivono nel quartiere San Fereolo di Lodi, si sono incontrate e adesso si vedono due volte la settimana, chiacchierano, si spostano grazie a una di loro, che ancora guida, sono più serene” testimoniano gli operatori.

Da una storia che potrebbe sembrare comune, nasce quindi qualcosa che purtroppo, con la frenesia dei tempi moderni, non è così scontato. Un gruppo informale, di vicine di casa, si sono scoperte e ora vanno d’amore e d’accordo. A metterle una sulla strada dell’altra è stata l’operatrice del progetto. Le “antenne” del quartiere, persone che vivono in zona e si rendono conto che ci sono dei bisogni e li segnalano, avevano parlato all’assistente sociale di questa signora di 95 anni che viveva da sola. L’operatrice ha scoperto che nella palazzina vicina abitava una “nonnina” un po’ più giovane e ha pensato di metterle in contatto. Poi si sono aggiunte altre due coetanee e quasi naturalmente è nato il gruppo.

“Adesso le donne si incontrano due volte alla settimana, ora a casa di una, ora a casa dell’altra, talvolta vanno insieme a fare commissioni e attività e di certo si sentono più felici di prima- spiegano ancora i promotori del progetto -. Favorire la creazione di piccoli gruppi, dettati dalla prossimità nello stesso quartiere, è uno degli obiettivi raggiunti dal progetto Silver, che mira a potenziare le occasioni di invecchiamento attivo e a individuare persone ultra 65enni, con delle difficoltà minime, trovando risposte ai loro bisogni”.

Come contribuire

Serve l’aiuto dei cittadini, per segnalare potenziali situazioni simili e agevolare l’incontro di persone anziane sole. La segnalazione avviene tramite la compilazione di una scheda, scaricabile dal sito di Ufficio di Piano, sezione “Bandi e progetti”, ma si può anche scrivere direttamente una email all’indirizzo silver@ufficiodipiano.lodi.it.

Si cercano volontari

Un altro elemento di coinvolgimento forte di questo progetto pro anziani riguarda la ricerca di volontari, che si assumano il compito di svolgere piccole attività per i più soli. Chiunque fosse interessato ad avere informazioni o volesse candidarsi, può telefonare al numero 380-7747623, oppure scrivere una mail all’indirizzo silver@ufficiodipiano.lodi.it.