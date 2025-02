La missione della Croce Rossa. Dalle visite a casa alla spesa: "Non lasciamo soli gli anziani"

La Croce Rossa di Monza aumenta l’impegno per portare sollievo alle persone anziane che soffrono di solitudine. Tre iniziative diverse, iniziate ognuna per conto proprio nell’ambito delle attività sociali svolte dell’associazione, sono state dall’inizio di quest’anno raccordate in un unico ambizioso progetto che nel suo nome porta già il nobile fine che si prefigge: "Contrasto all’isolamento e alla solitudine delle generazioni più mature". Sono dunque tre i filoni di intervento seguiti dai volontari per cercare di dare vicinanza e supporto alle persone anziane sole: la visita a domicilio, l’accompagnamento nel fare la spesa e la consegna dei pasti a domicilio.

"Siamo partiti qualche anno fa con iniziative volte a fare compagnia agli anziani nelle loro abitazioni – spiega Dario Funaro, ex presidente di Croce Rossa Monza –, poi questa azione si è evoluta nell’accompagnamento a fare la spesa. Infine qualche tempo fa è partito un progetto con Esselunga per la consegna a domicilio di pacchi alimentari".

"Davvero importante è stato per noi il sostegno di Fondazione Comunità Monza e Brianza – precisa il volontario –, che ha dato un suo contributo e ci ha permesso la partecipazione a un bando, poi vinto, per l’acquisto di un mezzo pensato apposta per questi servizi di vicinanza alle persone anziane". "Abbiamo la convenzione con il Comune di Monza e anche con il Comune di Vedano – prosegue –, grazie a cui la maggior parte degli anziani che assistiamo ci vengono segnalati direttamente dai servizi sociali. Tuttavia anche il contatto diretto con noi può essere un canale di segnalazione".

Le visite a domicilio sono occasioni in cui volontari e anziani passano il tempo assieme in amicizia. Chiacchierando, guardandosi la tv insieme, mangiando tè e biscotti, o ancora davanti a una buona pizza per cena. I momenti di condivisione sono anche l’occasione per monitorare la situazione delle persone visitate, eventualmente segnalando disagi o criticità ai servizi sociali. La spesa insieme è la principale attività condivisa all’esterno delle abitazioni, mentre la distribuzione alimentare è destinata a casi più specifici. I volontari distribuiscono i pacchi alimentari agli anziani che non sono in grado di uscire per la spesa e che hanno problemi economici e il materiale distribuito è frutto di donazioni e di raccolte alimentari. Per il progetto è da poco attiva una raccolta fondi di sostegno sul sito di Fondazione Comunità Monza e Brianza.