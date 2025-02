Anziani, cura e ascolto: parte la caccia ai volontari. Ecco il corso formativo

Sempre più anziani. E sempre più soli. Come quanti li assistono con fatica sempre crescente: familiari, caregiver, badanti, volontari. I primi hanno bisogno di compagnia, di essere accompagnati a fare la spesa o dal medico. Chi li cura semplicemente di qualche ora libera o di un poco di sollievo durante la settimana. Sono quasi 4mila gli over 65 che abitano nelle 12 parrocchie dei sette paesi che costituiscono il decanato di Brivio, che si estende tra Brivio appunto, Airuno, Calco, Imbersago, La Valletta Brianza, Olgiate Molgora e Santa Maria Hoè. Sono il 20% della popolazione. Più di mille di loro sono single, vedovi, senza compagni, figli, parenti. Cinquecento sono seguiti dagli assistenti sociali, almeno dove ci sono.

Un esercito della salvezza di 360 volontari cerca di darsi da fare per loro come può. Ci sono i 260 volontari delle diverse associazioni, i 10 che prestano servizio nella casa di riposo di Brivio, i 60 della Caritas, i 31 ministri straordinari dell’Eucarestia, i due del Movimento della Terza età... Sembrano tanti, ma non bastano.

Per questo i fedeli dell’Assemblea sinodale decanale di Brivio, il cui decano è il parroco don Emilio Colombo, propongo una serie di incontri per “conoscere, capire, agire” e per offrire “segni di speranza nella fragilità degli anziani”.

L’obietto è reclutare e formare altri volontari che affianchino gli anzaini e chi li segue. “Siamo per una Chiesa di strada, tra le gente, non di sacrestia”, spiega Antonio Ghezzi, moderatore dell’Assemblea sinodale.

“Ci siamo messi in ascolto di chi vive sul nostro territorio – aggiunge Rita Mauri, la segretaria – ed è emersa la necessità di prestare attenzione soprattutto agli anziani e ai più fragili”.

Mediante un questionario si è palesato il loro disagio per la solitudine: “Sono emerse piccole necessità, tuttavia molto importanti per chi non è autonomo”, sottolinea Mariantonia Conti. Al progetto collaborano professionisti del settore, come Manuela Farinelli della cooperativa Sineresi “In provincia di Lecco, l’indice di invecchiamento è tra i più alti d’Italia, soprattutto nella zona dell’Alto Lario e della Valsassina – illustra l’esperta -. Pure nel decanato di Brivio sono tuttavia emersi elementi importanti”.

Quattro gli incontri in programma per formare i volontari, che per Ugo Panzeri “saranno anche sentinelle in grado di far emergere altri bisogni e situazioni di difficoltà”. Appuntamento lunedì 10, 17 e 31 marzo e il 7 aprile.