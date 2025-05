Tensioni in Giunta. Messaggi incrociati. Santanché-Salvini

Lo scontro avvenuto lunedì in Giunta regionale tra Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, e Romano La Russa, capodelegazione di FdI e assessore alla Sicurezza, non è ancora del tutto alle spalle. Ad inviare messaggi in merito sono stati, ieri, Matteo Salvini, vicepremier e segretario federale della Lega, e, sul fronte di FdI, Daniela Santanché, ministra del Turismo. "Nella grande alleanza di centrodestra ogni tanto c’è qualcuno, penso alla Regione Lombardia, che alza i toni – ha detto Salvini in occasione di un evento pubblico sulle case popolari in quel di Rozzano –. Noi diamo rispetto a tutti e ovviamente chiediamo anche un minimo di rispetto in cambio". Qualche ora prima ecco la Santanché: "La situazione è rientrata assolutamente. C’è stato un incontro dove si sono chiarite alcune cose, è evidente che il ruolo di Fratelli d’Italia in Lombardia è un ruolo importante, io credo che il presidente Fontana di questo ne debba tenere conto, che l’assessore Bertolaso debba assolutamente dialogare con tutti".

Gi.An.