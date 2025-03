Aggrediti per strada con mazza e spranga: paura nella notte a Sant’Angelo Lodigiano

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 9 marzo 2025 – Nordafricani aggrediti per strada: due finiscono all’ospedale. H

anno raccontato di essere stati aggrediti da 8 extracomunitari i due uomini, anche loro di origini straniere, soccorsi dal 118 alle 23.10 di sabato 8 marzo a Sant’Angelo Lodigiano. L’allarme è arrivato da via Galileo Galilei, nel quartiere Pilota, dove sono intervenute un’ambulanza della Croce bianca e l’automedica del posto, oltre alle forze dell’ordine.

I feriti, che non sono in pericolo la vita ma accusavano diverse contusioni, subite durante l’aggressione, sono un 29enne e un 27enne. Sono stati accompagnati, per le cure del caso, al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi. Nel buio qualcuno, da capire se conoscente o meno, li ha colpiti con una mazza o una spranga, con grande violenza. Ora i carabinieri cercheranno di capire l’origine della brutale aggressione e se lo scopo era compiere una rapina, ma soprattutto di individuare i responsabili che, intanto, sono fuggiti.