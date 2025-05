Aggredisce i militari, va in carcere

Un 43enne di origini marocchine, da tre anni in Italia, è stato arrestato martedì alle 19 a Bargano, frazione di Villanova. I carabinieri erano stati allertati per una lite tra vicini. Al loro arrivo l’uomo, alterato per l’assunzione di molto alcol, avrebbe tentato di aggredirli gettando benzina contenuta in una bottiglietta e tentando anche di appiccare il fuoco con un accendino. Ieri, nella direttissima in tribunale l’uomo ha negato sostenendo che la bottiglietta (che usa per il tagliaerba sul lavoro dove sarebbe irregolare), sarebbe rimasta nello zaino che portava in spalla. Mentre l’accendino sarebbe servito per accendere una sigaretta. Versione contrastante con quella dei 4 carabinieri, tre dei quali hanno riportato contusioni e ferite. Il 43enne era già arrestato a Sant’Angelo, nel Fierone di maggio per resistenza a pubblico ufficiale ed era già sottoposto ad obbligo di firma. Ora resterà rinchiuso in carcere di Lodi fino alla prossima udienza.