Trenord, treni estate 2025: da Milano a Malpensa, ai laghi e alla Svizzera. Le nuove corse e gli orari

Milano, 30 maggio 2025 – Novità da Trenord: in vista dell’estate e con la ripresa del servizio autunnale si amplia l’offerta ferroviaria per chi viaggia in Lombardia e verso la Svizzera. A partire da giugno e fino al 28 settembre, verranno introdotte una serie di potenziamenti che riguardano sia i collegamenti aeroportuali verso Malpensa, sia le linee turistiche e pendolari, con nuove corse nei giorni festivi, nei fine settimana e in fascia serale, fino a toccare località transfrontaliere come Locarno, Bellinzona e Chiasso. La funzione ricerca orari su sito e App Trenord è aggiornata con le modifiche.

L’intero piano estivo e autunnale rientra in una strategia più ampia di potenziamento del trasporto ferroviario regionale, con oltre 2.300 corse al giorno. Una rete sempre più fitta, pensata per adattarsi ai bisogni dei viaggiatori: dagli spostamenti verso gli aeroporti alle gite fuori porta, dai pendolari dei centri urbani a chi attraversa il confine ogni giorno per lavoro. Il treno, sempre più, diventa il mezzo centrale per una mobilità sostenibile, flessibile e moderna

“Alla vigilia di mesi particolarmente complessi, con numerosi cantieri e interventi infrastrutturali da parte di RFI che impatteranno sul servizio, Regione Lombardia, d'intesa con Trenord, ha profuso un notevole impegno per garantire ai viaggiatori un'offerta ferroviaria adeguata e con l'ampliamento di numerosi collegamenti", ha detto l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Lucente ha sottolineato lo “sforzo notevole da parte di Regione, con un'attenzione crescente per il trasporto pubblico locale, settore strategico visto che ogni giorno sul nostro territorio vengono trasportati più di 4 milioni di passeggeri, 760.000 su rotaia e quasi 3,6 milioni su gomma, numeri che rappresentano il 30% del trasportato nazionale”.

Dal 28 giugno al 28 settembre sarà potenziato il collegamento aeroportuale Milano-Malpensa in orario serale e notturno. In particolare, sulla linea Milano Centrale-Malpensa T2 fra le 20 e mezzanotte l’offerta sarà incrementata con sei corse, fino a offrire un treno ogni 30 minuti, invece che ogni ora. Da Milano Cadorna, nei festivi e prefestivi, saranno introdotte dieci nuove corse che anticipano la partenza del primo treno alle 3.27 del mattino e posticipano l’ultima corsa da Malpensa all’1.50 di notte. Una novità pensata per rispondere alla crescente domanda di mobilità anche in orari non convenzionali, sempre più comune tra chi vola con le compagnie low cost.

Malpensa Express Milano Centrale-Malpensa T2

Sulla linea sarà potenziato il collegamento aeroportuale tra Milano Centrale e Malpensa, con l’introduzione di 6 nuove corse serali e notturne, che circoleranno tutti i giorni:

2978-10385 Milano Centrale 20.55-Malpensa Aeroporto T2 21.52

2982-10389 Milano Centrale 21.55-Malpensa Aeroporto T2 22.52

2986-10385 Milano Centrale 22.55-Malpensa Aeroporto T2 23.52

10386-2983 Malpensa Aeroporto T2 22.07-Milano Centrale 23.07

10390-2987 Malpensa Aeroporto T2 23.07-Milano Porta Garibaldi 23.55

10392-2989 Malpensa Aeroporto T2 23.37-Milano Porta Garibaldi 00.25

Malpensa Express Milano Cadorna-Malpensa T2

Fino al 28 settembre, sulla linea nei giorni festivi e pre festivi verranno effettuate dieci nuove corse, che anticiperanno l’avvio del servizio e ne posticiperanno il termine:

4397 Milano Cadorna 23.57-Malpensa Aeroporto T2 00.40

4301 Milano Cadorna 00.27-Malpensa Aeroporto T2 01.10

4303 Milano Cadorna 00.57-Malpensa Aeroporto T2 01.40

4305 Milano Cadorna 03.27-Malpensa Aeroporto T2 04.10

4307 Milano Cadorna 03.57-Malpensa Aeroporto T2 04.40

4300 Malpensa Aeroporto T2 00.50-Milano Cadorna 01.34

4302 Malpensa Aeroporto T2 01.20-Milano Cadorna 02.04

4304 Malpensa Aeroporto T2 01.50-Milano Cadorna 02.34

4306 Malpensa Aeroporto T2 04.20-Milano Cadorna 05.04

4308 Malpensa Aeroporto T2 04.50-Milano Cadorna 05.34

Non mancano gli interventi su alcune linee turistiche storiche. Dal 15 giugno, la domenica e nei festivi sarà attivato un servizio speciale tra Milano Porta Garibaldi e Arona, sulle sponde del Lago Maggiore.

La nuova offerta prevede quattro treni in partenza da Milano e quattro da Arona distribuiti lungo l’arco della giornata, offrendo un’opzione pratica a chi vuole godersi una giornata fuori porta senza preoccuparsi del traffico o del parcheggio In particolare, dal 15 giugno sulla linea Milano Porta Garibaldi-Gallarate-Arona nei festivi saranno aggiunte otto corse

Cambiamenti importanti arrivano anche sulla direttrice Milano-Cremona, dove dal lunedì al venerdì saranno introdotte due corse dirette senza cambi intermedi, una al mattino da Cremona verso Milano e una la sera in direzione opposta. Inoltre, due treni già attivi tra Cremona e Treviglio verranno estesi anche al sabato e ai festivi, contribuendo a migliorare la continuità del servizio anche nei fine settimana

Dal 15 settembre, in vista della ripresa, saranno aggiunte alcune corse su diversi collegamenti.

In particolare, sarà esteso l’orario del servizio sulla linea S13 Pavia-Milano-Garbagnate Milanese con l’aggiunta di due corse:

24381 Milano Bovisa Politecnico 22.55-Pavia 23.51

24386 Pavia 23.39-Milano Bovisa Politecnico 00.35.

Prolungherà il servizio serale anche la linea Milano-Varese-Porto Ceresio:

2580 Milano Porta Garibaldi 21.32-Varese 22.24

2581 Porto Ceresio 21.16-Varese 21.36 prolungherà il viaggio fino a Milano Porta Garibaldi, dove arriverà alle 22.28.

Sulla Milano Cadorna-Novara Nord sarà aggiunta una corsa per il rientro da Milano la sera, con partenza da Milano Cadorna alle ore 19.17 e arrivo a Novara Nord alle 20.25; la linea arriverà a offrire un treno ogni 30 minuti dalle 16.47 alle 19.47.

Sui collegamenti transfrontalieri fra Milano e Locarno sarà anticipato l’avvio del servizio la mattina, con l’attivazione di due nuove corse sulla linea RE80

una in partenza da Chiasso alle 4.31 verso Milano Centrale, dove arriverà alle 5.17

una in partenza da Milano Centrale alle 5.43 in direzione Locarno, dove arriverà alle 7.38.

Sulla linea S11, due corse che oggi hanno origine e destinazione a Chiasso prolungheranno il percorso in Ticino:

la corsa 25083 Chiasso 21.43-Milano Porta Garibaldi 22.51 avrà origine da Biasca alle 20.25

la corsa 25086 Milano Porta Garibaldi 23.09-Chiasso 00.20 prolungherà la corsa fino a Bellinzona, dove arriverà alla 1.26.

Torna il servizio festivo tra Brescia e Cremona, linea che sarà servita da otto nuove corse ogni domenica e nei giorni festivi:

10526 Cremona 12.24-Brescia 13.22

10530 Cremona 14.24-Brescia 15.22

10534 Cremona 16.24-Brescia 17.22

10538 Cremona 18.24-Brescia 19.22

10527 Brescia 13.40-Cremona 14.38

10531 Brescia 15.40-Cremona 16.38

10535 Brescia 17.40-Cremona 18.38

10539 Brescia 19.40-Cremona 20.38

Dal lunedì al venerdì, sarà introdotta in fascia di punta serale la corsa di rinforzo 2277 Milano Cadorna 19.17-Novara FN 20.25.

Nei mesi estivi su diverse linee lombarde prenderanno il via importanti lavori di potenziamento e manutenzione. Gli interventi definiti dai gestori delle infrastrutture, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione dei treni, determineranno interruzioni e rimodulazioni del servizio. Le informazioni sui cantieri in programma sono disponibili sul sito internet. Sulla pagina sono progressivamente pubblicati gli aggiornamenti relativi alle soluzioni di viaggio per i viaggiatori.

Da settembre, al termine dei lavori estivi, come previsto dalla normativa in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, per un periodo transitorio, è previsto un aumento dei tempi di viaggio. Inoltre, in diversi punti della rete prenderanno il via ulteriori lavori, che potranno causare rallentamenti e maggiori tempi di percorrenza su alcune linee.