Crespiatica, lite furibonda in strada . Poi spunta lo spray, un intossicato

Un’accesa discussione

ieri pomeriggio a Crespiatica è finita con uno

dei contendenti

che per evitare di essere aggredito ha estratto

da una tasca lo spray

al peperoncino. La vicenda

è al vaglio dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che sono intervenuti

sul posto attorno alle 15.30 dopo la chiamata al 112

che ha mobilitato anche un’ambulanza della Croce Rossa di Lodi. A litigare lungo la Provinciale 235 all’altezza del piazzale prima del rondò d’ingresso al paese erano forse in due e lo scontro verbale è degenerato in pochi minuti fino al punto in cui

uno di loro ha spruzzato

il contenuto della bomboletta in direzione di un rivale. Risultato: due persone

di mezza età hanno atteso

il 118 e, per quello

che accusava bruciore

e irritazione, è stato necessario l’intervento

dei sanitari.