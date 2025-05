Strage ittica nel laghetto dei pescatori. Recuperati sei quintali di carpe e pesci gatto

Macabro ritrovamento a Fombio. Alcuni passanti hanno segnalato al Comune una morìa di pesci cominciata mercoledì sera e sfociata ieri in una vera e propria strage nel laghetto Travacon, in zona via Volta. Lo specchio d’acqua è comunale, spesso teatro di manifestazioni e baluardo della locale Associazione pescatori. Ma le cure degli addetti non sono bastate a scongiurare il disastro. La scena era desolante. I poveri pesci galleggiavano in grandissima quantità. Spiega il sindaco Davide Passerini: "Le cause sono al vaglio di Arpa e Forestale. Per sistemare lo specchio d’acqua sono stati smaltiti circa 6 quintali di pesci morti tra carpe e pesci gatto".

Il pronto intervento non è infatti valso al salvataggio della fauna ittica. Ora si cercherà di identificare i responsabili. L’Amministrazione comunale, allertati gli organi di competenza, spera in una svolta quanto prima. "L’area al momento è inibita. Lo abbiamo predisposto con un’ordinanza sindacale. È infatti necessario attendere gli esiti degli accertamenti, a tutela di tutti", precisa Passerini. Poi la promessa: "I trasgressori verranno denunciati all’autorità giudiziaria. Anche noi vogliamo capire cosa sia successo nella nostra meravigliosa oasi verde". Forestale e Arpa stanno cercando di capire se ci siano stati sversamenti per arrivare all’origine del danno.

P.A.