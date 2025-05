Previsioni meteo: a Milano e in Lombardia weekend dai due volti. E il 2 giugno?

Milano, 30 maggio 2025 – La primavera finalmente è esplosa in tutta la sua festa. Di colori e temperature piacevoli. Quelle che caratterizzeranno il weekend a Milano e in tutta la Lombardia, su cui insisterà l’anticiclone africano che in dote porterà con sè un assaggio di estate con tempo soleggiato e temperature anche superiori alla media.

Ecco le previsioni per il weekend che per molti lombardi che approfitteranno della festa della Repubblica per fare il “ponte” e aggiungere al weekend lunedì 2 giugno.

Venerdì 30 maggio

Sabato 31 maggio

Domenica 1 giugno

Come detto, l'anticiclone africano insisterà sulla regione. La giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno. La nuvolosità sarà scarsa. Clima caldo estivo con temperature massime fino a 27 28 gradi.

Il tempo previsto per sabato 31 maggio

Da sabato pomeriggio è attesa l'inizio di una fase più instabile causato da l'avvicinamento di una bassa pressione Atlantica con aumento della nuvolosità e precipitazioni locali o sparse soprattutto sui settori settentrionali. Le temperratiure oscilleranno tra i 156 gradi di minima e i 29 di massima. Zero termico: tra 3700 e 4000 metri.

Che tempo farà domenica 1 giugno sulla Lombardia

Inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, aumento della nuvolosità a partire da nord fino a cielo nuvoloso con schiarite in pianura. Dal pomeriggio sparse sui settori settentrionali e locali su quelli meridionali, possibilità di rovesci e temporali. Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie. Zero termico: tra 3700 e 4000 metri. .

Le previsioni meteo per lunedì 2 giugno

Lunedì 2 giugno

Lunedì la giornata sarà caratterizzata da tempo instabile con cielo molto nuvoloso sulla Lombardia. Sui settori settentrionali precipitazioni diffuse con possibilità di moderata o forte intensità, su quelli meridionali locali più deboli. Martedì è attesa nuvolosità irregolare sulla regione con schiarite e solo locali piogge. Temperature massime in calo.