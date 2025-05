È boom di aspiranti infermieri. Sessanta candidati, trenta posti

Boom di iscrizioni al concorso per infermieri dell’Asst di Lodi: oltre 60 candidati per trenta posti a tempo indeterminato. "Un risultato che segna un’importante inversione di tendenza rispetto ai numeri ben più contenuti dei concorsi precedenti e che testimonia un rinnovato interesse verso il comparto infermieristico, sia da parte dei giovani professionisti sia da parte di operatori già formati e desiderosi di rientrare nel sistema sanitario pubblico", spiega l’Asst. Il numero di domande presentate rappresenta un netto incremento rispetto agli scorsi bandi: gli ultimi due concorsi per infermieri, ad agosto e dicembre 2024, avevano raccolto rispettivamente 20 e 38 candidature.

Le selezioni prenderanno ufficialmente il via lunedì 16 giugno con una prova scritta e una pratica. I candidati che supereranno questa prima fase dovranno poi affrontare le prove orali, in calendario giovedì 19 e venerdì 20 giugno. "Il 50 per cento degli iscritti proviene dalla Lombardia, la restante metà da altre regioni, in particolare Campania, Sicilia ed Emilia-Romagna – dettaglia Asst – A livello demografico si conferma una netta prevalenza femminile: oltre due terzi dei candidati sono donne. Un dato coerente con la composizione storica del personale infermieristico, che riflette anche il crescente protagonismo delle donne nel settore sanitario".

"Siamo soddisfatti del numero di iscritti al concorso e ci auguriamo di allargare presto la nostra squadra con l’inserimento di nuovi e motivati professionisti. Il ruolo degli infermieri è cruciale. I progetti che li coinvolgono sono numerosi sia in ambito ospedaliero sia territoriale", commenta il direttore generale Guido Grignaffini. Nel frattempo è già in fase di programmazione il concorso di novembre.

Paola Arensi