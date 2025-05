Abbandona rifiuti. Filmata e multata

Abbandona sette sacchi di immondizia in un terreno agricolo alla periferia dell’abitato. Ma viene filmata dalle telecamere e sanzionata. La multa è stata verbalizzata a una donna dalla polizia locale di San Colombano al Lambro. Grazie alla videosorveglianza comunale, infatti, c’è stata l’identificazione e la responsabile dell’abbandono dei rifiuti, è stata individuata. "Un comportamento che pregiudica il decoro e l’ambiente locale – ha commentato il sindaco Alessandro Granata, con un plauso agli agenti –. Invito tutta la cittadinanza a mantenere un comportamento responsabile, volto alla salvaguardia del territorio". Sanzione amministrativa anche per un minorenne che, sempre gli agenti, hanno pizzicato in centro a bordo di un monopattino elettrico senza indossare il casco obbligatorio. "La polizia Locale continuerà nel controllo costante del territorio" assicura Granata.