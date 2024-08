Paura sulla A1, un’auto va a fuoco all’altezza di Villanova del Sillaro

Villanova del Sillaro (Lodi), 11 agosto 2024 - Auto prende fuoco in autostrada durante la marcia, paura in A-1. L’incendio è divampato nel pomeriggio dell’11 agosto 2024 nel Comune di Villanova del Sillaro.

La vettura procedeva in direzione Bologna quando, all’altezza del chilometro 27+300, il conducente ha visto del fumo uscire dal vano motore e deciso di accostare. Una volta portata l’auto nella corsia di emergenza, i passeggeri hanno lasciato l’abitacolo e presto la lingua di fuoco ha lambito irrimediabilmente la quattro ruote. La polizia stradale ha subito chiuso al traffico la prima corsia di marcia. Decisione presa per evitare pericoli agli altri veicoli di passaggio e per consentire i soccorsi. Il rogo, le cui cause sono da accertare, è stato quindi spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, arrivati con una autopompa. Poi sono stati messi in sicurezza vettura e area interessata. Non ci sono stati quindi terzi coinvolti, anche se il mezzo incendiato è andato in parte distrutto. E’ intervenuto anche personale Autostrada per l'Italia.