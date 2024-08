Auto contromano sulla Corda Molle e schianto frontale, due vittime: Pietro Meini morto a 28 anni

Sono morti entrambi gli automobilisti coinvolti nel terribile incidente avvenuto sabato sera intorno alle 19 sulla Corda Molle, cioè il raccordo autostradale tra Ospitaletto e Montichiari. Le due vittime si chiamano Bruno Agnari, di 86 anni e residente a Ghedi, e Pietro Meini, di 28 anni e originario di Bagnolo Mella. Il primo è morto sul colpo, il giovano è deceduto in ospedale poco dopo il ricovero.

Lo schianto è avvenuto tra due Audi A3. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo guidato dall’anziano è entrato in contromano dallo svincolo di Borgosatollo e ha viaggiato in direzione Castenedolo finché non ha incontrato l’auto del giovane: lui ha fatto di tutto per evitare il frontale, ma non ce l’ha fatta. Sull’asfalto ci sono i segni delle frenate.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, della polizia stradale e dei vigili del fuoco: le operazioni sono state lunghe e difficili perché si è dovuto estrarre il giovane dai rottami dell’auto che si è ribaltata nell’urto. Il ventottenne è stato trasportarlo in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, ma non ce l’ha fatta.