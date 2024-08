Rogo a Lurate Caccivio, bruciate due auto e tre furgoni: l’ombra del piromane

Lurate Caccivio, 11 agosto 2024 – Intervento dei vigili del fuoco di Como e di Appiano Gentile e questa notte in via Cairoli a Lurate Caccivio, con più squadre, per domare l’incendio che ha coinvolto cinque automezzi.

Le fiamme, partite da uno dei veicoli parcheggiati, hanno raggiunto in tutto due auto e tre furgoni, causando danni anche a una parte dell’edificio adiacente, in una zona in cui in questo momento c’è il cantiere di un fabbricato in costruzione.

Nessuno è rimasto coinvolto o ferito. Assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri: sono in corso accertamenti per ricostruire l’origine del rogo, che potrebbe essere stato non accidentale, e le modalità