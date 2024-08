Incidente in A1, auto si schianta fuori strada ma a bordo non c’è nessuno: scattano le ricerche

Borghetto Lodigiano (Lodi), 11 agosto 2024 – Automobile fuori strada lungo la tratta A1 Milano-Napoli ma, all’arrivo dei soccorsi, non c'è nessuno. È mistero sull’auto segnalata alle forze dell'ordine da alcuni passanti. Alle ore 7.15 dell’11 agosto le squadre del comando provinciale di Lodi dei vigili del fuoco sono intervenute con una autopompa serbatoio e una autogru lungo l’autostrada del sole.

L’incidente si è verificato in direzione sud, all’altezza del chilometro 33, nel comune di Borghetto Lodigiano. Una autovettura, per cause in fase di accertamento, da parte della polizia stradale, è uscita dalla carreggiata e finita nel fossato adiacente all'autostrada. All’arrivo dei pompieri, nell’auto però non c’era nessuno. Le squadre hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo e controllato e verificato che, nelle vicinanze, non vi fossero persone ferite.

Sul posto c’erano anche il 118, intervenuto con una ambulanza della Croce bianca e le squadre del personale di Autostrade per l’Italia. Per permettere il recupero dell’autovettura, di cui si sta occupando il soccorso stradale, la prima corsia dell'autostrada è stata chiusa. Intanto le forze dell'ordine si sono messe a lavorare per ricostruire l'accaduto e ritrovare conducente ed eventuali passeggeri del veicolo. L’auto non risulta rubata.