Restyling al Centro Commerciale Rescaldina: al via i lavori per un primo piano tutto nuovo

Al Centro Commerciale Rescaldina sono iniziati i lavori di riqualificazione del primo piano. Un intervento di ampio respiro che interessa oltre 11mila metri quadrati e che porterà alla creazione di un nuovo spazio pensato per unire shopping, servizi, tempo libero e benessere. Il progetto, promosso da Ceetrus e ImmobiliarEuropea con la regia di Nhood Services Italy, trasformerà l’attuale piano superiore in un’area moderna e polifunzionale. Il layout sarà organizzato attorno a quattro poli principali: una food court da 1.500 metri quadrati con spazi dedicati al divertimento, un’area benessere con servizi dedicati alla cura della persona e accessi indipendenti dal parcheggio, un polo sportivo che amplierà l’offerta di brand come Decathlon e una sezione dedicata al fashion e al retail, con l’arrivo di nuovi marchi nazionali e internazionali. I lavori si inseriscono in un percorso di rinnovamento che coinvolge l’intero centro commerciale, con l’obiettivo di adeguarlo alle nuove esigenze del territorio e di rafforzarne l’attrattiva. Durante l’intervento il centro resterà regolarmente aperto, con un cantiere “a centro vivo” che garantirà continuità a negozi e visitatori. «Stiamo trasformando spazi oggi inutilizzati in luoghi capaci di offrire nuove opportunità e servizi per la comunità» afferma Simone Rao, Shopping Center Manager di Nhood Services Italy. «L’intervento segna un passo importante per il futuro del centro, che vuole consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento quotidiano per Rescaldina e i comuni vicini». «Grazie al lavoro di squadra tra Nhood, Ceetrus, ImmobiliarEuropea e Rossetti Engineering, il centro sarà sempre più competitivo e attrattivo per nuovi operatori commerciali» aggiunge Serena Vatalaro, Asset Manager di Nhood Services Italy. Un restyling che guarda avanti, con l’obiettivo di dare nuova vita a uno dei poli commerciali più frequentati del Nord-Ovest milanese.