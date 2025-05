Zero Festival, dal libro alla socializzazione. Protagonisti ottocento ragazzi delle medie

Il primo atto non ha potuto contare su condizioni meteo tali da ambientare le attività all’aperto, ma ieri ha preso il via “Zero Festival“, quarta edizione di una rassegna che sino a venerdì accoglierà circa 800 teenager delle scuole secondarie di primo grado di Legnano nel parco della biblioteca di via Cavour e in altre sedi alternative (ieri palazzo Leone da Perego) da utilizzare in caso di maltempo. “Zero festival“ è una manifestazione dedicata ai libri, alla lettura, alla socialità e allo svago per i teenager della generazione zero.

Il programma riservato agli studenti delle scuole ha come ambientazione principale il parco della biblioteca centrale, mentre i due eventi speciali, aperti a tutti, saranno ospitati nella biblioteca all’interno dello Spazio 27B nel quartiere Canazza. La parte del programma del festival riservata agli studenti vedrà la presentazione di questi libri: l’appuntamento di oggi è dedicato a Elisa Castiglioni e “La folgoratrice“; domani Sarah Spinazzola presenterà “Manuale di sopravvivenza al primo amore“, mentre giovedì toccherà a Nicoletta Bortolotti e a “Il diario segreto di Marie Curie“. Chiuderà gli incontri, venerdì, Alessandro Barbaglia con “Scusa ma resto qui“.

Due gli eventi speciali: giovedì alle 20.45 alla Biblioteca Spazio 27B in via Girardi, 27B Marco Erba presenterà il suo libro “Il male che hai dentro“, edito da Rizzoli. Per i teen (età 14-18 anni), venerdì alle 16 sempre alla Biblioteca Spazio 27B in via Girardi, 27B in collaborazione con il gruppo #BiblioTEEN si terrà il primo evento pensato e organizzato dagli adolescenti per gli adolescenti: spill the tea, un momento di dibattito e condivisione tra pari, davanti a una tazza di tè.