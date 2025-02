Completamente ubriaco minaccia la moglie e poi picchia i poliziotti: a Legnano 35enne arrestato per resistenza e lesioni

Legnano (Milano), 11 febbraio 2025 – Momenti di tensione nella serata di ieri, 10 febbraio, in una zona periferica della città, dove la Polizia di Stato è intervenuta per sedare un violento episodio di aggressione domestica. A richiedere aiuto è stata una donna di origini sudamericane, terrorizzata dal comportamento del marito, un 35enne con precedenti di polizia, rientrato a casa completamente ubriaco e con un atteggiamento minaccioso. All’arrivo della squadra volante, l’uomo ha immediatamente mostrato un comportamento ostile e aggressivo, rifiutando ogni tentativo di mediazione da parte degli agenti. Nel giro di pochi minuti, la situazione è precipitata: il 35enne si è scagliato con violenza contro i poliziotti, colpendoli nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è nata una colluttazione durante la quale gli agenti, applicando le tecniche operative previste dai protocolli ministeriali, sono riusciti con grande difficoltà a immobilizzarlo e metterlo in sicurezza. Uno degli operatori ha riportato lesioni a seguito dell’aggressione ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Legnano. Il 35enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Giudicato per direttissima il giorno successivo presso il Tribunale di Busto Arsizio, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.