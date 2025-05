“Progetti locali, cuore cooperativo“. È aperto il crowdfunding sociale

Parte “Progetti locali, cuore cooperativo“, il crowdfunding sociale promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. L’iniziativa punta a sostenere associazioni, cooperative ed enti del Terzo settore nella realizzazione di progetti ad alto impatto sociale offrendo formazione, visibilità e fino a 5mila euro per ciascuna delle venti campagne selezionate. La call è aperta fino al 16 maggio: i primi venti iscritti avranno accesso a un corso completo on demand. I progetti vanno presentati entro il 24 giugno: saranno online su Ideaginger.it entro fine anno e sostenuti dalla banca anche nei costi di adesione e nella comunicazione. Il presidente Roberto Scazzosi: "Un’iniziativa concreta per moltiplicare il valore delle buone idee e rafforzare il nostro impegno sul territorio".