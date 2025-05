Il taglio del nastro. Con i nuovi alloggi ulteriori carabinieri

Nuovi alloggi per i carabinieri di Magenta in uno spazio concesso dal Comune. Sono stati inaugurati ieri nell’ex casa del custode, dietro il municipio. Spazi fondamentali per ospitare altri militari che arriveranno sul territorio, quindi l’Amministrazione ha messo a disposizione una palazzina adeguata.

Con tanta commozione da parte di coloro che ci hanno vissuto per tanti anni, insieme ai responsabili dell’Ufficio Tecnico che hanno lavorato al progetto. Al taglio del nastro il sindaco Luca Del Gobbo, all’onorevole Umberto Maerna e il comandante della Stazione dell’Arma, luogotenente Massimo Simone. Presenti anche i militari in servizio alla stazione di via Novara e gli alti ufficiali, in primis il generale Pierluigi Solazzo, comandante provinciale a Milano. "La nostra è una città importante – ha commentato Del Gobbo – Tredici sindaci hanno voluto far sentire le istituzioni a fianco dei carabinieri che operano sulla strada".

Dal lato pratico è stata trovata un’idea che si è rivelata felice. "Avevamo a disposizione la casa del custode, investendo 55mila euro l’abbiamo messa a norma. Una palazzina che servirà ad aumentare il numero di carabinieri sul territorio". Presente anche il capitano Francesco Lionello, comandante della Compagnia di Abbiategrasso. Il generale Pierluigi Solazzo ha ricordato come negli anni della spending review si sia rinunciato agli arruolamenti. Superata quella fase, sono ripartiti. Con carabinieri molto giovani che devono essere accasermati, ovvero devono avere un posto letto nella struttura dove prestano servizio. E così quattro nuovi militari sono stati assegnati a Magenta, senza escludere che ne arriveranno altri.

"Non posso che ringraziare l’ingegner Alberto Lanati perché da lui è partita l’idea di assegnare la casa del custode per i nuovi alloggi – ha concluso il maresciallo Simone – Sono fiero della mia squadra. Ragazzi che danno l’anima, oltre alla passione ci mettono il cuore".

Graziano Masperi