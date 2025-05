Il fiuto dei cani antidroga smaschera spacciatore

Proseguono i controlli della Polizia locale per il contrasto allo spaccio con l’unità cinofila dei colleghi di Milano. Nell’ambito di queste attività un ventiquattrenne egiziano è stato fermato e denunciato per spaccio di droga nella zona Nord della città. Il ragazzo, frequentatore abituale di un locale di via Legnano, ha attirato l’attenzione degli agenti grazie al fiuto dei cani antidroga. Al momento del controllo è stato trovato in possesso di diverse dosi di stupefacente già pronte per la vendita. La successiva perquisizione, estesa all’abitazione, ha permesso di sequestrare ulteriore droga e una consistente somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta frutto dell’attività di spaccio.

Durante i controlli coordinati dal comandante Maria Malini, è emerso un caso di lavoro nero in un’attività commerciale. Un dipendente, irregolare e non registrato, è stato trovato in possesso di droga. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Ch.S.