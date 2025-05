Creazioni in diretta nel laboratorio vicino al murale

No a chi deturpa un messaggio di pace. L’associazione “Ci aiutiamo“ presieduta da Cristina Scutari invita tutti a “Manifestiamo“ domani alle 15.30 nell’area del sottopasso all’ingresso del Parco Castello. "Ci sono gesti che meritano una risposta chiara da parte della società civile. “Manifestiamo“ è la replica all’affissione abusiva di manifesti che propagandano un evento di estrema destra proprio al centro del murale per la pace realizzato dall’artista Raffaele Muraca con giovani volontari. Grazie alla tempestiva azione del Comune, i manifesti abusivi sono stati rapidamente rimossi. Come cittadini, consulte, associazioni, cooperative sentiamo il bisogno di esprimere inequivocabilmente il nostro dissenso. A quei manifesti risponderemo con le nostre creazioni realizzate da bambini, ragazzi e adulti durante un laboratorio in prossimità del murale". È atteso anche il sindaco Lorenzo Radice.

Silvia Vignati