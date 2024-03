Villetta occupata da abusivi rom, residenti infuriati per il rumore

I residenti di via Del Carso a Magenta tornano a farsi sentire. Una via che è sempre stata tranquilla, ma ora si ritrova alla ribalta della cronaca per via di una famiglia rom che ha occupato abusivamente la villetta all’angolo con via Curiel. "Chiediamo che il generatore venga spostato perché così non riusciamo a lavorare per il rumore assordante – dicono i residenti – chiediamo che sia spostato davanti alla villetta e procedano all’insonorizzazione. Se si comportano da persone educate, senza il fumo che causano con il barbecue e senza rumore, diventeremo dei vicini di casa tranquilli". Sul fronte giudiziario il legale della proprietaria, avvocato Antonella Giola, ribadisce che ci troviamo nell’attesa che l’ufficiale giudiziario dia le sue disponibilità. Si segue, in linea di massima, la trafila di un normale sfratto. "Non si può escludere che si presenti più di una volta all’abitazione – continua – Certo ci saranno delle cautele che dovranno essere messe in atto per velocizzare la pratica senza intoppi. Non è nemmeno detto che, per dover uscire, abbiano un alloggio a disposizione". E l’altro giorno, durante le riprese di una trasmissione tv, sarebbero partite minacce pesanti, dagli abusivi, a una residente che si era affacciata. Frasi del tipo "Scendi che ti do fuoco". Minacce per le quali non sarebbe stata ancora presentata denuncia. G.M.