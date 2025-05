Quante discipline al Summer Camp

Un summer camp estivo nel segno dello sport? Lo propone a quanti vogliono sperimentare nuove discipline (ma non solo) il Rugby Parabiago con il suo Il ViviEnergia Red&Blue Summer Camp. Gli organizzatori lo descrivono come "un’esperienza estiva in cui il bambino o ragazzo è al centro del progetto, in totale sicurezza e armonia con gli educatori, i compagni e la location, in modo che possa sperimentare nuovi sport e nuove attività, fare i compiti e studiare, stringere nuove amicizie".

L’elenco delle discipline in programma è strutturato per accontentare un po’ tutti: non mancano il rugby, che gioca in casa, e gli sport più praticati come calcio, basket e atletica. Ma spazio verrà dato anche a pallamano, baseball, giochi ludico-motori, frisbee, tiro con l’arco e – in omaggio alle attività che rendono nota Parabiago nel mondo – al Laboratorio Creativo Christian Louboutin nonché al Laboratorio Officina Rancilio. La sede sarà il Centro Sportivo Venegoni Marazzini – Red&Blue Stadium di via Carso, la casa del Rugby Parabiago. Il camp (dal lunedì al venerdì, prima settimana a partire dal 9 giugno) è aperto ai nati dal gennaio 2011 al dicembre 2020 e si svolgerà su undici turni (sosta ad agosto) sino al 12 settembre, con un minimo di 20 e un massimo di 300 iscritti settimanali.

P.G.