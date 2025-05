Voglia di acquisizioni. Ma paiono irrealizzabili

Dopo aver centrato una sofferta salvezza in Eccellenza, il Legnano Calcio guarda al futuro con l’ambizione di tornare subito in Serie D. Secondo indiscrezioni, la società starebbe valutando l’acquisizione del titolo sportivo di un altro club, con nomi come Vogherese, Oltrepò FBC e Mapello accostati al progetto lilla. L’operazione però si scontra con le rigide regole delle Noif della Figc: per procedere a fusioni o cessioni, le società devono appartenere a comuni confinanti. Nonostante le deroghe eccezionali del passato, per questa stagione non risultano aperture. Salvo sorprese dunque l’ipotesi di un “salto“ diretto in Serie D appare oggi irrealizzabile, nonostante l’ottimismo trapelato da alcuni ambienti societari. Le squadre limitrofe Castellanzese e Club Milano, non intendono scendere a patti.

Ch.S.