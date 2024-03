Villetta occupata, residenti esasperati dal rumore del generatore

Mentre sono stati aperti i procedimenti penale e civile per la villetta occupata abusivamente in via del Carso, è tensione tra i residenti. Famiglie con bambini e anziani che non ne possono più del rumore provocato dal generatore che gli occupanti, rom di origine serba, hanno preso per ovviare al distacco di corrente. Silenzio tombale tra i politici, ma il caso rimbalza sui media. L’altro giorno è andato in onda un servizio dal giornalista Francesco De Luca nella trasmissione Fuori dal Coro. Programma che si occupa spesso di case occupate e del giro criminale che ci sta dietro. Il cronista non è stato accolto con benevolenza dalla donna rom che occupa l’abitazione con altri e sette figli, alcuni minori. Alla domanda su quando se ne andranno ha risposto: "Vieni qua che ti bagno così ti prendi la broncopolmonite e un tumore". Quindi ha aperto la canna dell’acqua bagnandolo completamente. "Ce ne andremo solo se ci daranno una casa" ha ribadito la donna. G.M.