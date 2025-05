Il Comune rilancia. Potenziati i tre centri. Porte aperte in estate: "Una mano ai genitori"

Una sola settimana di chiusura del servizio per provare ad andare incontro alle esigenze delle famiglie: parte dalla necessità di rispettare questa richiesta l’organizzazione potenziata dei Centri estivi predisposta dal Comune per l’estate 2025, centri che per questo motivo si fermeranno solamente in corrispondenza della settimana di Ferragosto. I centri estivi, gestiti da cooperativa Stripes, sono organizzati dal Comune di Legnano in collaborazione con Azienda So.LE, saranno in tutto tre e hanno come titolo intitolati Summerland – Sogni d’estate tra sport, musica e racconti.

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (6 – 12 anni) i centri saranno in funzione nelle scuole Toscanini e Mazzini dal 12 giugno all’8 agosto e dal 18 agosto al 5 settembre. In agosto il servizio potrebbe essere erogato su una sola scuola a seconda del numero di partecipanti. I centri funzioneranno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Per la scuola dell’infanzia (3 – 6 anni) il centro estivo sarà in funzione invece alla Collodi, dal 2 luglio all’ 8 agosto e dal 18 al 29 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

"Nella politica di supporto alla conciliazione famiglia-lavoro, stiamo proseguendo nel percorso di estensione del periodo di apertura dei centri estivi comunali in corso da qualche anno – spiega così la scelta Ilaria Maffei, assessore alla Comunità inclusiva -. Lo facciamo forti di un recente esperimento che ha incontrato grande successo presso le famiglie, il lancio del campus primaverile in concomitanza con il lungo periodo di chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua e la festività del 25 aprile. In quell’occasione, l’iniziale offerta di 70 posti è andata subito esaurita e la giunta ne ha deliberato il raddoppio. Sulla base di questo riscontro positivo, come di quello avuto dal campus invernale, che da servizio sperimentale nel 2021 è stato riproposto sempre con un’ottima risposta, abbiamo avuto modo di verificare che anche in periodi di pausa per le scuole sono diverse le famiglie dove, lavorando i genitori, esiste l’esigenza di affidare i propri figli. Del resto sono tanti i cambiamenti che hanno interessato il mondo del lavoro, quindi le abitudini di vacanza delle famiglie, e a queste vogliamo dare una risposta implementando ulteriormente il servizio nel mese di agosto".

Le iscrizioni sono già aperte da mercoledì scorso, 7 maggio, e poi sino a sabato 24 maggio al link www.pedagogia.it/crdlegnano.