Villastanza, incendio in chiesa: in fiamme il presepe. Fermato un 20enne marocchino

Parabiago (Milano), 15 dicembre 2023 - “La dovete pagare” avrebbe gridato il 20enne marocchino fermato dopo aver dato alle fiamme il presepe della chiesa di Villasanta, frazione di Parabiago, in provincia di Milano. E poi avrebbe inveito contro l'Italia e l'occidente.

Vigili del fuoco al lavoro nella chiesa di Villastanza

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane straniero ha appiccato l’incendio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 dicembre. Una volta che il fuoco è divampato in chiesa, colpendo in modo particolare il presepe, è scappato. Ma è stato raggiunto poco dopo dagli agenti della locale. E sembra abbia pronunciato frasi di odio verso l'occidente e l'Italia. L'uomo, che è stato interrogato dagli agenti al comando parabiaghese, sarebbe residente nel Legnanese.

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere l’incendio. Le fiamme hanno procurato danni notevoli alla chiesa che al momento non è agibile. Nel tardo pomeriggio, l'odore acre di bruciato era ancora avvertibile in tutta la zona ed il fumo è stato visibile per ore.