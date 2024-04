Villa Cortese, fermato un 31enne ubriaco sotto casa della ex: era già stato denunciato per molestie

Villa Cortese (Milano), 24 aprile 2024 – Non gli è bastata una prima denuncia per molestie nei confronti della donna che è anche madre di suo figlio e ha continuato a tormentarla, fino a guadagnarsi una nuova denuncia per gli stessi motivi, aggravata dal comportamento tenuto nei confronti delle forze dell’ordine.

Pochi giorni fa, infatti, l’uomo, un 31enne residente nella zona e di origini irlandesi, nelle ore del pomeriggio si è presentato sotto casa della donna, a Villa Cortese. Evidentemente ubriaco, l’uomo ha iniziato a urlare ed è parso da subito fuori controllo.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il 31enne ha pensato bene di peggiorare la sua situazione: evidentemente alterato si è scagliato contro i militari della pattuglia. Per lui, e non poteva essere altrimenti, è scattata la denuncia per molestie e resistenza a pubblico ufficiale.