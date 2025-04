Via ai lavori di demolizione . Chiude la vasca olimpionica della piscina comunale

Proseguono in viale Gorizia i lavori per il nuovo impianto natatorio e questa volta le opere in corso obbligheranno alla chiusura della vasca da 50 metri che, ormai da mesi, è l’unica a tenere ancora in attività lo storico impianto “Villa”. In particolare a partire da martedì 22 aprile, entrerà nel vivo la fase dei lavori di demolizione che riguarderanno l’edificio collocato all’angolo fra viale Gorizia e via Cuttica che ospita la vasca da 25 metri a otto corsie. I consistenti lavori, per ragioni di sicurezza, comporteranno la chiusura al pubblico della piscina olimpionica dal 22 aprile al 4 maggio compreso, con riapertura il 5 maggio. La fase degli abbattimenti segue una serie di interventi svolti nelle scorse settimane: la rimozione delle parti interne degli edifici del vecchio impianto coperto che dovrà essere demolito, l’inizio degli scavi nella zona in cui sarà realizzato il nuovo impianto coperto, oltre a lavori finalizzati a evitare interferenze fra il cantiere e i sottoservizi presenti. A operare nell’area è in queste settimane Techne SpA, il soggetto capofila dell’ATI aggiudicataria del progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio. L’associazione temporanea che si occuperà di completare il progetto è infatti composta da Techne SpA e Myrtha Pools in qualità di soggetti realizzatori, Aquamore (soggetto gestore) e BCC Leasing (soggetto finanziatore). Progettisti dell’opera sono invece Studio28architettura e Tekn&co. Non ci sarà da attendere molto per poter vedere ultimato il nuovo impianto: il termine dei lavori è infatti stabilito in base alle scadenze dettate dal Pnrr, ed è dunque definito tra poco più di un anno, nella prima parte del 2026.

I lavori, fatta eccezione epr questo temporaneo “stop” non interromperanno l’attività natatoria nella vasca olimpionica, che è attualmente l’unica, opportunamente coperta per la stagione invernale, utilizzata per le attività del polo legnanese. Il nuovo impianto natatorio sarà impostato con una struttura coperta con una vasca per bambini e due vasche interne da 25 metri: una agonistica da otto corsie e una da addestramento/riscaldamento in caso di gare, da quattro corsie, profonde rispettivamente 2 e 1,2 metri e collocate sul lato opposto dell’area rispetto all’edificio esistente, destinato alla demolizione. La vasca estiva da 50 metri verrà invece riqualificata, creando tre diverse aree funzionali dedicate al nuoto (non agonistico) e al fitness, un’area relax e un’area "spray park" per i più piccoli. P.G.