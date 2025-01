Vermezzo con Zelo, i ladri fanno esplodere il bancomat e lo rubano

Vermezzo con Zelo (Milano) – Hanno preso di mira il bancomat nel centro del paese, in via Usuelli, e dopo averlo fatto “saltare” con una carica esplosiva lo hanno asportato dalla sede: il blitz da parte degli ignoti ladri ha avuto luogo nelle prime ore di oggi, poco dopo le 4 del mattino, quando i residenti della zona hanno udito con chiarezza gli effetti di una violenta esplosione.

Alle 4.20, quando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti sul posto, hanno verificato che ignoti avevano asportato la cassa continua del bancomat utilizzando un congegno esplosivo: l’immobile che ospita il bancomat e che è stato interessato dall’esplosione è utilizzato prevalentemente come magazzino ed è privo di abitazioni. Pur non essendo a rischio di crollo è stato dichiarato inagibile in via precauzionale. L’importo sottratto è ancora in corso di quantificazione.