Como, sovrafatturazioni nei servizi di pulizia: sequestro da oltre 2 milioni di euro

Luisago (Como), 24 gennaio 2025 – Un sequestro preventivo di beni per un totale di 2 milioni e 300mila euro: è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Como, su disposizione del gip di Como, nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto 12 aziende e 22 persone fisiche, residenti in Lombardia, 6 delle quali nella Provincia di Como, oltre che Piemonte e Calabria.

Le imprese, con sede legale in diverse regioni d’Italia, erano direttamente gestite dai materiali esecutori della frode in uffici di Luisago e Cadorago. Il meccanismo di evasione si basava sulla sovrafatturazione dei servizi di pulizia, facchinaggio, trasporto e logistica, resi da due società comasche a loro clienti compiacenti che potevano così beneficiare, indebitamente, di maggiori costi e di una maggiore Iva a credito. A fronte del pagamento, tramite bonifico, delle fatture emesse, infatti, gli amministratori di fatto delle due imprese lariane, provvedevano a prelevare denaro contante dai conti aziendali che veniva restituito agli imprenditori destinatari delle fatture.

Questi ultimi potevano così abbattere il reddito da sottoporre a tassazione, a fronte di costi in realtà mai sostenuti, disporre di un maggiore credito Iva e di ingenti somme di denaro contante da destinare ad acquisti non tracciati. Durante le operazioni, sono state trovate notevoli quantità di denaro contante nascoste in borse, assieme ad agende e dispositivi informatici, in uso agli ideatori della frode, contenenti annotazioni delle restituzioni di denaro contante.