Lissone, impegno civico dei ragazzi. Al lavoro per una città più bella

Per una settimana potranno mettersi a disposizione della città, contribuendo a migliorarla e a renderla più bella, dandosi da fare assieme ad altri loro coetanei. Lo potranno fare prendendo parte a un’esperienza particolare, un po’ a cavallo tra lavori socialmente utili, esempio di educazione civica e partecipazione attiva alla vita della comunità. Sarà tutto questo l’iniziativa che coinvolgerà nei prossimi giorni alcuni giovani lissonesi tra i 15 e i 20 anni, chiamati a prestare aiuto come volontari in alcune opere di riqualificazione e manutenzione degli spazi pubblici. È il progetto “Useful Work - Aiutaci a rendere più bella Lissone!”, che a inizio luglio impegnerà per 5 giorni i ragazzi che lo vorranno in un’esperienza pre-lavorativa grazie alla quale diventeranno protagonisti del territorio. Gli adolescenti si occuperanno di sistemare alcuni luoghi come giardini, piazze ed edifici di proprietà comunale, così da contribuire a migliorare la città. In cambio, per il servizio prestato, riceveranno un piccolo rimborso spese sotto forma di buoni-acquisto. Sotto la guida di educatori professionali, i giovani lavoreranno assieme per la propria città, scoprendo il valore dell’impegno e della cura del bene comune, capendo al contempo l’importanza di tutelarlo in prima persona. Sarà un’esperienza formativa e al contempo un’occasione per conoscere altri ragazzi. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa La Grande Casa e si inserisce nel progetto “B-Young 3 - Network Giovani in Brianza”, che ha Lissone come capofila e che coinvolge anche altre città dell’Ambito di Carate, oltre a scuole superiori e associazioni, con il sostegno economico della Regione.

Le iscrizioni a Useful Work sono già aperte: le attività si svolgeranno dal 7 all’11 luglio, dalle 9 alle 17. E per chi non riuscirà a partecipare a luglio ci sarà una replica dall’1 al 5 settembre. Per informazioni o adesioni si può scrivere a usefulwork@lagrandecasa.it oppure all’indirizzo byoungnext@lagrandecasa.it, o ancora telefonare al 347-6395369. Lo stesso progetto verrà messo in campo anche ad Albiate dal 2 al 4 luglio, a Carate e a Macherio nella settimana dal 21 al 25 luglio e a Sovico, dal 28 luglio all’1 agosto e dal 25 al 29 agosto. Sempre gli stessi i riferimenti per avere informazioni o per iscriversi.