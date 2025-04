Territorio al setaccio della Locale: dodici sanzioni per ubriachezza molesta

Dodici persone sanzionate per ubriachezza molesta, due persone fermate per spaccio nei pressi delle scuole e altre due multate per comportamenti contro il decoro urbano: sono questi i risultati dei recenti controlli della polizia locale che, negli ultimi mesi, ha anche aumentato i controlli sui conducenti di monopattini e biciclette (rispettivamente 65 e 25 sanzioni). I dati sono stati forniti in occasione della presentazione del programma di intervento denominato "Legnano SiCura". I primi "numeri" si riferiscono alle attività di controllo condotte nel mese di marzo dalla Locale di Legnano, nell’ambito del Piano per la Sicurezza del Territorio 2025, e che hanno avuto luogo nell’Oltrestazione e nella zona del centro, soprattutto in coincidenza con gli orari di uscita degli studenti dalle scuole. Scopo dei controlli era prevenire e contrastare i fenomeni che compromettono la sicurezza e il decoro pubblico. Le sanzioni su monopattini e biciclette rientrano nel solco dell’inasprimento dei controlli anche per questo tipo di utenza: le violazioni rilevate riguardano le infrazioni al Codice della Strada, ma anche la circolazione — nel caso delle biciclette elettriche — con mezzi non omologati oppure modificati tramite interventi sul software che limita la velocità. P.G.